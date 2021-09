Via Anchieta registra lentidão na chegada a São Paulo

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



09/09/2021 | 09:50



De acordo com o último boletim da Ecovias, concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), o tráfego está lento na chegada à Capital pela via Anchieta, do km 20 ao km 17 e do 12 ao km 10, ambos por excesso de veículos. Já as outras rodovias do Sistema seguem com tráfego normal.

Os caminhões que seguem em direção a São Paulo devem acessar o trecho de serra da via Anchieta. Até o momento, não foi registrado reflexos do protesto dos caminhoneiros pelo SAI.

O tempo está encoberto mas a visibilidade é boa.

O SAI está em Operação Normal (5x5). Para a descida, o motorista pode utilizar a pista sul da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontece pelas pistas norte das duas rodovias.