Fabíula Nascimento revela que filhos gêmeos irão herdar roupas de Uri, filho de Letícia Colin

09/09/2021 | 09:11



Fabíula Nascimento e Emílio Dantas estão se preparando para dar as boas vindas aos filhos gêmeos, Roque e Raul, cuja gestação foi anunciada pelo casal no início do mês de agosto. Já na última quarta-feira, dia 8, a atriz mostrou que é um pouquinho gente como a gente ao revelar que os pequenos irão usar roupinhas que já pertenceram ao bebê de uma amiga famosa!

Através do Stories do Instagram, Fabíula mostrou que Letícia Colin - esposa de Michel Melamed e mãe do pequeno Uri, de quase dois anos de idade - havia doado para os gêmeos algumas peças que já foram usadas por seu filho. Na imagem, é possível ver um par de sapatinhos, bem como blusas e calças de diferentes cores.

Na legenda da publicação, a atriz ainda deu a entender que estava recebendo mais doações dos colegas, e destacou a felicidade em ver que os filhos poderão usar as roupinhas de Uri:

Muita emoção receber as pecinhas de roupas usadas pelos amiguinhos de Roque e Raul. Essas foram do Uri.

Fofas, não é mesmo?