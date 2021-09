Whindersson Nunes desabafa sobre a morte do filho: Céu é o lugar mais difícil de olhar

09/09/2021 | 09:11



Mais uma vez Whindersson Nunes resolveu desabafar sobre a morte do filho João Miguel, fruto da relação do humorista com Maria Lina Deggan, que morreu após o parto prematuro de 22 semanas.

Agora o comediante escreveu no Twitter:

O céu hoje é o lugar mais difícil de olhar, saudade demais do meu pequeno, mas vai passar e ficar só o amor, acrescentando uma foto em que ele aparece olhando por uma janela de avião e com os olhos cheios d'água.

Lembrando que o último desabafo de Whindersson sobre o assunto foi em 31 de agosto, quando ele falou da falta que o menino lhe faz.

Acordei com tanta saudade do João Miguel, queria ter conhecido aquele cara, ele ia ser um cara legal, mas vai passar. Sei que vão falar algo que eu vou ficar chateado, e eu fico mesmo. Talvez Deus estivesse preparando algo... Não, amigo, não acredito que Deus faça um game com o filho dos outros não, fique na sua.