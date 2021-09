Após a morte de Dudu Braga, Roberto Carlos compartilha vídeo rasgando elogios ao filho

09/09/2021 | 09:10



Como você viu, Dudu Braga que é filho de Roberto Carlos acabou morrendo na tarde da última quarta-feira, dia 8 vítima de um câncer. E nesta quinta-feira, dia 9 o rei Roberto Carlos acabou quebrando o silêncio e postou um vídeo antigo do filho durante uma entrevista ao Vídeo Show.

Na entrevista antiga, o cantor fala que tem um grande ídolo em sua vida que é o Dudu Braga. E logo em seguida, Dudu entra no bate-papo e também dá um depoimento para o programa.

Além desta publicação, o rei postou também em suas redes sociais um vídeo com diversos momentos de Dudu Braga - desde o nascimento, até os dias mais atuais.

Diversos famosos se manifestaram com a morte de Dudu Braga e até a ex-companheira de Roberto Carlos, Myrian Rios, também foi até as redes sociais lamentar a morte do produtor musical.

Dudu querido, quero me lembrar de você assim: sempre sorrindo e feliz! Sua alegria contagiante, será nossa referência de como viver e enfrentar as tribulação do dia a dia. Valeska, Laurinha, seu pai e todos os seus queridos continuarão sua missão de espalhar o amor pelo mundo inteiro. Recebam minhas orações e meus sinceros sentimentos. Amo te! Descanse em paz.

Curiosidades:

Caso você não saiba, Dudu Braga perdeu totalmente a sua visão quando tinha os seus 24 anos de idade e ele era extremamente apaixonado pelo surfe, e com a chegada da perda da visão, as coisas tiveram que mudar e ele transferiu o amor e prazer do esporte pela bateria.

Pois é, o produtor musical integrava uma banda chamava RC na Veia, e claro, teve total influência de Roberto Carlos para ele aprender um instrumento ainda quando era jovem.

Uma outra curiosidade sobre o filho do rei Roberto Carlos é que ele mantinha uma relação de pelo menos 18 anos com a sua atual esposa e eles decidiram oficializar a relação há 25 dias, com a presença do pai famoso.