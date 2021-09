Pyong e Any, finalistas da temporada, foram caçar tesouro; saiba tudo o que rolou na Ilha Record!

09/09/2021 | 01:10



O clima pegou fogo na Ilha Record! No episódio que foi ao ar nesta quarta-feira, dia 8, rolou um desentendimento entre Antonella e Thomaz, isso porque a argentina ficou irritada com os comentários feitos pelo ex-namorado de Larissa Manoela sobre a relação dela com Pyong Lee.

Os finalistas, Any e Pyong, foram até a Ilha do Guardião caçar o tesouro - a influenciadora contou com a ajuda de sua equipe, Claudinho e Nanah, já o hipnólogo teve o apoio de Thomaz e Antonella. Os baús estavam escondidos pelo local e os exploradores precisavam localizar os objetos, com a ajuda do mapa.

E amanhã, dia 9, é a grande final da temporada! Quem vai levar o prêmio de 500 mil reais, Pyong ou Any?