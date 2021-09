Grande ABC está pronto para 22ª edição da Volta Ciclística

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



09/09/2021 | 00:01



Contagem regressiva para a 22ª edição da Volta Ciclística do Grande ABC. Domingo, o único evento esportivo que passa pelas sete cidades em um único dia, voltará a ser disputado, após hiato de dois anos. A partir das 8h será dada a largada para 112 quilômetros de prova – categorias elite, sub-23 e open master, todas no masculino –, sendo 85 quilômetros pelas cidades (partindo da vila de Paranapiacaba e cruzando Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Mauá, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema) e mais dez voltas no circuito de 2.700 metros montado na Avenida Prefeito Valdírio Prisco, em Ribeirão, onde se encerra a prova. No mesmo local também acontecerão, no mesmo horário, as demais categorias válidas pelo evento, divididas em quatro baterias.

Ontem, organizadores, Polícia Militar e órgãos públicos realizaram o reconhecimento do percurso, que foi aprovado. “Está tudo pronto. Como é costume, percorremos todo o circuito juntamente com as autoridades para ajustar cada detalhe da prova que passa por cada uma das cidades da região, sempre preservando a segurança dos ciclistas. Teremos, sem dúvida, mais uma edição especial da tradicional Volta Ciclística do Grande ABC. Por isso, quem não se inscreveu tem de correr”, destacou o presidente da Federação Paulista de Ciclismo, José Cláudio dos Santos, o Facex.

O evento tem o apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, pela secretaria de Juventude, Esportes, Lazer, Cultura e Turismo. Na visão do prefeito da estância turística, Clóvis Volpi (PL), receber a maior parte do evento é motivo para celebrar.<EM>

“Mais uma vez Ribeirão Pires é sede de um grandioso evento. Isso é motivo de orgulho para nós. Apoiar o esporte e suas diversas modalidades é um dos nossos objetivos. E podem esperar que vem muito mais por ai”, prometeu o chefe do Executivo.

A partir das 6h30 está prevista a abertura oficial da prova e a concentração será às 7h, tanto em Paranapiacaba (para a prova de 112 quilômetros) quanto em Ribeirão Pires (para a primeira bateria, no circuito montado na Avenida Valdirio Prisco). Uma hora mais tarde começam as disputas.

INSCRIÇÕES

Os interessados em participar da 22ª Volta Ciclística do Grande ABC têm até hoje para marcar presença pelo site www.fpciclismo.org.br. As taxas são de R$ 70 e R$ 35, este valor para as categorias infanto juvenil masculino e feminino, juvenil masculino e feminino, e master D1/D2. Já as divisões kids masculino e feminino, mirim masculino e feminino e infantil masculino e feminino terão inscrições gratuitas como forma de incentivo. A organização salienta que não serão permitidas inscrições no dia do evento.