No boxe, Nico Walsh luta para honrar a lenda do avô Muhammad Ali

08/09/2021 | 22:00



A lenda de Muhammad Ali sempre estará presente nos ringues por todo o mundo. E esta narrativa agora ganhou um capítulo a mais com a estreia de Nico Ali Walsh, neto do lendário boxeador, morto em 2016, no boxe profissional. Ele luta no próximo dia 23 de outubro, mas seu adversário ainda não está definido.

O peso médio (até 72,575 quilos) Nico, de 21 anos, é filho de Rasheda, uma das sete filhas do boxeador mais importante de todos os tempos. Apesar de ter o mundo a seus pés por carregar nos ombros o nome do avô famoso, o novo 'astro' da nobre arte sabe administrar o nervosismo com a pressão da mídia e não se deslumbra com a expectativa do público.

"Os nervos são bons quando você sabe usá-los. É preciso de um pouco de nervosismo para ter um bom desempenho. Se eu não estivesse nervoso ou se não sentisse nenhuma pressão, ficaria muito preocupado. Estou honrado. Abençoado por estar na posição em que estou e terei de trabalhar mais por causa disso", disse o boxeador, que precisou menos de dois minutos para derrotar Jordan Weeks, um adversário de terceiro escalão, em sua primeira luta.

Sempre com o sorriso no rosto, mas menos falastrão do que o avô, Nico demonstra maturidade para conviver com o mundo das celebridades. "Tudo isso faz parte do território. Sinto que meu avô abraçou a mídia e eu também tenho de fazer isso. Se eu não quisesse ter mídia, não deveria ter escolhido o boxe, então, estou bem com isso."

O garoto demonstra tranquilidade com as comparações. "É uma honra ser comparada ao meu avô, mas eu não faço essa comparação. Acho que ele é realmente único por seus próprios méritos e sinto que serei único por meus próprios méritos também", disse o rapaz, que guarda ótimos momentos em família.

"Eu morava em Las Vegas e ele morava no Arizona, íamos constantemente visitá-lo, então havia tantas memórias. Muitas para lembrar, mas acabamos nos divertindo muito, ótimos momentos juntos. Sou abençoado por ter essas memórias", afirmou Nico. "Meu avô é o patriarca da minha família. Sempre o considerei um super-herói. Quer ele fosse conhecido em público ou não. Ele foi o único avô que eu tive. Ele é definitivamente o melhor para mim e ele é o maior para todas as outras pessoas da minha família", disse o lutador, ao site SPORTbible.

PARCEIROS - Em junho, dois meses antes de subir em um ringue, Nico já havia assinado um contrato para várias lutas com a Top Rank, empresa de Bob Arum, veterano empresário, que organizou 27 lutas de Muhammad Ali. "Que noite mágica para este jovem. Seu avô teria ficado muito orgulhoso de como ele o está honrando à sua maneira. Nós da Top Rank estamos ansiosos para liderá-lo em sua jornada profissional", disse Arum, após a primeira vitória.

Sua imagem também já está rendendo patrocínios como da marca Everlast, que desde 1910 fabrica produtos e equipamentos para a prática do boxe. Um calção branco especial, semelhante ao usado por Muhammad Ali na década de 60, foi fabricado para a sua primeira apresentação.

TYSON - Além do avô, Nico Ali Walsh revela sua idolatria pelo ex-campeão mundial Mike Tyson. "Nós temos uma relação muito próxima. Amo Mike. Ele sempre admirou demais meu avô e me acompanha desde as minhas primeiras lutas amadoras. Sempre liga para saber como estamos." Nico Ali Walsh tem tudo à disposição para ser um grande boxeador. Cabe a ele lutar em nome do avô.