Quatro a cada 10 jovens de 12 a 17 anos já receberam a vacina na região

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



09/09/2021 | 05:10



Quatro a cada dez jovens de 12 a 17 anos já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid no Grande ABC de acordo com os números mais atuais das prefeituras. Dos 257.774 moradores desta faixa etária, 105.119 já foram imunizados, o que representa 40,8%. Rio Grande da Serra não informou quantos dos 5.741 munícipes já foram protegidos.

A cidade com a campanha mais avançada entre os jovens é Ribeirão Pires, a primeira a iniciar a vacinação da faixa etária e que já alcançou 67,2% de cobertura dos 11.985 moradores de 12 a 17 anos. Na sequência aparece Santo André, com 52% dos 61.865 jovens imunizados, seguida por Mauá, que protegeu 44,5% dos 49.462 moradores da faixa etária. São Caetano vacinou 43,6% dos habitantes de 12 a 17 anos, enquanto que São Bernardo alcançou 35,2% de cobertura. Por fim, Diadema, contemplou 22,9% dos munícipes, mas a Prefeitura só tem dados até 1º de setembro.

A campanha para proteger os jovens tem um diferencial importante em relação aos adultos, que é o fato de as cidades poderem utilizar apenas o imunizante da Pfizer, o único autorizado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para essa faixa etária. Em razão disso, pode haver interrupções de acordo com os estoques mantidos e os lotes recebidos pelas cidades.

Para acelerar a vacinação neste público, Mauá iniciou ontem a imunização dos jovens de 12 a 17 anos dentro de escolas privadas e estaduais, desde que devidamente autorizado pelos pais ou responsáveis.



NOVO PÚBLICO

Primeira cidade do Grande ABC a oferecer a dose de reforço contra a Covid para os idosos, Santo André avançou na campanha e vai imunizar hoje moradores a partir dos 85 anos por meio de agendamento no site da Prefeitura. Podem receber a dose adicional munícipes que foram protegidos há mais de seis meses e estão com o quadro vacinal completo.

“Mais um avanço na vacinação da nossa gente. Agora, com a aplicação da dose suplementar para idosos com 85 anos ou mais, além da continuidade nos públicos já elegíveis. Santo André avança na imunização ao mesmo tempo em que recua em índices de internações e óbitos. Uma vitória da vida, que coroa todo o planejamento executado até aqui”, comemorou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

Outras cinco cidades do Grande ABC também estão vacinando idosos com a terceira dose, a exceção é Rio Grande da Serra, que não retornou à demanda enviada pelo Diário. São Bernardo e São Caetano é necessário fazer o agendamento da dose adicional nos sites das prefeituras, enquanto que em Diadema e Mauá a imunização será nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde). Em Ribeirão Pires o público é vacinado no drive-thru do Complexo Ayrton Senna.