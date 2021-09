Diadema ganha 10 novos ônibus com wi-fi, ar-condicionado e suportes de álcool em gel

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



08/09/2021 | 20:23



A cidade de Diadema ganhou hoje 10 novos ônibus que serão incorporados à frota do transporte coletivo na próxima semana. As unidades contam com suspensão de ar, dez entradas USB, GPS, wi-fi, um sistema de climatização, poltronas mais confortáveis, elevador para pessoas de acessibilidade reduzida e suportes de álcool em gel. Os motores são de baixa emissão de poluentes, adequados às atuais normas.

A fim de diminuir o tempo de espera nas paradas e aumentar o conforto dos passageiros, a Prefeitura anunciou que nas próximas semana serão entregues mais 14 ônibus novos e 10 semi-novos. “Este ato revela nossa disposição de colocar a tecnologia em ações concretas a serviço de uma cidade melhor”, comemorou o prefeito José de Filippi Júnior (PT).

Filippi também afirmou que continua empenhado não só em tirar as catracas dos terminais como também implantar um sistema de integração de forma livre como a capital e São Bernardo, as duas cidades que fazem divisa com Diadema.

O secretário de Mobilidade e Transportes, José Evaldo, se comprometeu a levar adiante a melhoria qualitativa do transporte público da cidade. “A entrega desses ônibus mostra a determinação do prefeito, do secretariado e da nossa equipe para que tenhamos um transporte melhor e com mais qualidade de vida”, comentou.

Ele disse que nas próximas semanas o projeto de lei do Plano de Mobilidade Urbana será encaminhado à Câmara Municipal, quando então serão definidas as ações, as políticas públicas e os programas a serem realizados em Diadema nos próximos anos. Para Filippi, o Plano vai tirar a cidade do atraso. “É um Plano inovador, com foco no pedestre, no transporte de bicicleta e no transporte coletivo. Esse é o caminho, e vamos colocar os recursos da Prefeitura a favor da população”, concluiu.