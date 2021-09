Obituário - 09 de setembro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



09/09/2021 | 05:51



SANTO ANDRÉ

Geny Landin dos Santos, 93. Natural de Araçatuba (São Paulo). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nair Cândida Maria Jorge, 88. Natural de Guaíra (São Paulo). Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elza de Araujo do Nascimento, 84. Natural de Santos (São Paulo). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Josefa Maria da Silva, 81. Natural de Ibateguara (Alagoas). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Yasue Toma, 81. Natural de Promissão (São Paulo). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 5. Memorial Planalto.

Grimaldo Furtado da Silva, 78. Natural de Itabuna (Bahia). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 5. Memorial Phoenix.

Aparecida de Lourdes Egea, 69. Natural de São Sebastião da Grama (São Paulo). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 5. Memorial Planalto.

Helio Lima dos Santos, 64. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Evanir Santana de Oliveira, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Estância Americana, em Suzano (São Paulo). Caseira. Dia 5, em Santo André. Cemitério Colinas dos Ipês, em Suzano (São Paulo).

Gustavo da Silva Mota, 31. Natural de Santo André. Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Maria do Rosário Novello, 94. Natural de Portugal. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério da Paulicéia.

Zilda Antoniassi Montier, 90. Natural de São José do Rio Preto (São Paulo). Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 3. Crematório Vila Alpina.

Benedito Ferreira, 89. Natural de Cajuru (São Paulo). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Luiza Soares da Silva, 85. Natural de Quixeramobim (Ceará). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Apparecida Navarro Pereira, 81. Natural de Cafelândia (São Paulo). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério da Paulicéia.

Maria Ferreira Alves, 78. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Geraldo Soares de Souza, 77. Natural de Condeúba (Bahia). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Francisca Correia da Silva, 75. Natural de Assaré (Ceará). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

José Francisco Volpi, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 3. Jardim da Colina.

Armindo Alves da Silva, 73. Natural de Mucugê (Bahia). Residia na Vila Rosa, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Gentil Dantas Cardoso, 70. Natural de Sousa (Paraíba). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 5, em Santo André. Vale da Paz, em Diadema.

Mauricio Moreira da Silva, 70. Natural de Sousa (Paraíba). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Airton Luiz de Souza, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

German Octavio Rodrigues Contreras, 69. Natural de Santiago (Chile). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Dionísio Lopes, 67. Natural de Sertanópolis (Paraná). Residia na Vila Vitória, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Norma Lúcia Souza Pereira, 62. Natural de Ibicuí (Bahia). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.



SÃO CAETANO

Assumpção Sanches, 97. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Prudente, em São Paulo, Capital. Dia 2. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria do Rosário Monteiro, 94. Natural de Brasópolis (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 3. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Batista da Mota, 93. Natural de São Caetano. Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 2. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Margarida de Brito Duran, 93. Natural de São Caetano. Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 2. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Zilda Antoniassi Montier, 90. Natural de São José do Rio Preto (São Paulo). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 3. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Elza da Silva Perilo, 78. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 3. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Renato Bageto Cardoso, 43. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 3. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Maria Vitareli Ayala, 89. Natural de Urupês (São Paulo). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 5, em Diadema. Cemitério Municipal de Tupi Paulista (São Paulo).

Jesuita Ferreira Borges, 74. Natural de Almenara (Minas Gerais). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Luís Antonio dos Santos, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, Dia 5. Vale da Paz.

Adailton da Silva, 51. Natural de Camacan (Bahia). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Mauricio Ferreira Guerra, 50. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Belas Artes, em Itanhaém (São Paulo). Dia 5, em Itanhaém (São Paulo). Cemitério Municipal de Diadema.

Mauricéia José da Silva, 44. Natural de Buenos Aires (Pernambuco). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Ildebrando Carlos de Souza, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Cidade Domitila, Zona Sul de São Paulo. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Wagner da Silva Ribeiro, 52. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 2. Cemitério das Lágrimas.

José Mateus Cora, 52. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 2. Cemitério das Lágrimas.



RIBEIRÃO PIRES

Ida Amaral, 94. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 4. Cemitério São José.

Nelson Prearo, 86. Natural de Santo André. Residia no Jardim Itacolomi, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.

Hermilio Chaves Campos, 74. Natural de Petrópolis (Rio de Janeiro). Residia no bairro Soma, em Ribeirão Pires. Dia 2. Jardim da Colina.

Antonio Alves de Abreu, 73. Natural de Tocantins (Minas Gerais). Residia na Vila Nova, em Ribeirão Pires. Dia 3. Vale dos Pinheirais.

João Januário Gomes, 72. Natural de Urânia (São Paulo). Residia na Estância Paulista, em Ribeirão Pires. Dia 30. Vale dos Pinheirais.

Maria do Carmo de Paula, 69. Natural de Visconde do Rio Branco (Minas Gerais). Residia no Jardim Luso, em Ribeirão Pires. Dia 31. Cemitério São José.

Artur Pereira dos Santos, 67. Natural de Paranavaí (Paraná). Residia no bairro Ponte Seca, em Ribeirão Pires. Dia 31. Cemitério São José.

José Mateus Cora, 63. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Autônomo. Dia 5, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Nivaldo Jacinto Costa, 59. Natural de Icó (Ceará). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.

Paulo Aparecido da Costa, 55. Natural de Serra Azul (Minas Gerais). Residia no bairro Tanque Caio, em Ribeirão Pires. Dia 4. Cemitério São José.

Emmanuel Nogueira Freitas, 40. Natural de Palhano (Ceará). Residia no Jardim Santista, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.



RIO GRANDE DA SERRA

Claudia Alessandra de Campos Takehisa, 43. Natural de Jundiaí (São Paulo). Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 4. Cemitério São Sebastião.

Augusto Cesar Gilardi, 41. Natural de Rio Grande da Serra. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 31, em Ribeirão Pires. Cemitério São Sebastião.