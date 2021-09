Hotéis no México: confira opções em Cancún, Riviera Maya e Los Cabos

Redação

08/09/2021 | 16:56



De olho na possibilidade de fazer quarentena para chegar aos Estados Unidos, muitos brasileiros estão viajando para o México. Afinal, o país da América Central está aberto para quem chega do país há muito tempo – sequer é preciso fazer teste PCR de covid-19 para entrar lá. Por isso, a busca por hotéis no México é grande.

Os destinos mais procurados no país são os balneários de Cancún e a vizinha Riviera Maya, na faixa litorânea que liga Playa del Carmen a Tulum. Outro local dos sonhos é Los Cabos, já na costa banhada pelo Pacífico.

Em todos eles, não faltam opções de hospedagem de alto nível, como as da rede Hard Rock, a mesma que conta com restaurantes temáticos espalhados pelo mundo. Confira os detalhes.

Hotéis no México

Hard Rock Hotel Cancun

Com regime all inclusive, este é um dos hotéis no México mais badalados de Cancún. Lá, é possível nadar com golfinhos e desfrutar de apresentações de música ao vivo de frente para o mar.

Hard Rock Hotel Riviera Maya

Situado próximo a destinos como Playa del Carmen (de onde saem os ferries para a ilha de Cozumel) e Tulum, o Hard Rock Hotel Riviera Maya fica à beira de uma praia banhada por águas turquesa. Uma das grandes vantagens de se hospedar por lá e a chance de explorar um cenote, com direito a mergulho refrescante.

Hard Rock Hotel Los Cabos

Los Cabos, na Baja California, não é tão famosa entre os brasileiros quanto Cancún, mas também reúne alguns dos melhores hotéis do México. É o caso do Hard Rock Hotel Los Cabos, que fica pertinho da Marina de Cabo San Lucas e de outros pontos turísticos de Cabo San Lucas. Uma boa dica é fazer passeios a cavalo na região.

