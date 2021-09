Ponte Preta confirma lesão de Léo Naldi; Niltinho entra na fase de transição

08/09/2021 | 16:18



A Ponte Preta "ganhou" um problema para as próximas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. O time de Campinas (SP) informou nesta quarta-feira que o volante Léo Naldi foi diagnosticado com uma lesão ligamentar e com uma contusão óssea. O tempo de recuperação é de mais de um mês.

Léo Naldi se lesionou durante a vitória por 3 a 2 frente ao Sampaio Corrêa, na última sexta-feira, em Campinas. Curiosamente, o atleta havia se recuperado recentemente de uma contusão sofrida durante o time maranhense, no primeiro turno. Na ocasião, passou por uma artroscopia no joelho direito.

O volante se junta a Thiago Lopes no departamento médico. O zagueiro sofreu um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Por outro lado, a Ponte Preta informou que Niltinho foi liberado e já está fazendo trabalhos de transição. Ele está recuperado de um desconforto muscular.

Com isso, a Ponte Preta segue a preparação para os próximos dois confrontos da equipe na Série B. O time alvinegro enfrenta o Cruzeiro neste sábado, às 11 horas, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG). Na outra sexta-feira, dia 17, o desafio é diante do arquirrival Guarani.

A Ponte Preta está na 15.ª colocação com 25 pontos, dois na frente do Vitória, que está dentro da zona de rebaixamento.