Banda The Wanted anuncia retorno após sete anos

08/09/2021 | 16:11



The Wanted está de volta! A boyband usou as redes sociais nesta quarta-feira, dia 8, para anunciar o novo álbum: Greatest Hits - composto por todos os maiores sucessos e duas músicas inéditas, com lançamento marcado para o dia 12 de novembro de 2021.

A banda britânica, formada por Max George, Siva Kaneswaran, Jay McGuiness, Tom Parker e Nathan Sykes, estava afastada dos palcos desde 2014.

Durante esse período, Tom foi diagnostico com um tumor cerebral e, por isso, parte do retorno envolve uma performance ao vivo no show Inside My Head, no dia 20 de setembro, um evento beneficente que apoia pesquisas sobre a doença.