Narcisa compartilha foto com Catharina, que ficou conhecida após gafe da socialite

08/09/2021 | 16:11



E a Catharina apareceu! Depois de fazer o maior sucesso na web depois de uma live com Maitê Proença, Narcisa Tamborideguy postou em seu Twitter um foto com a famosa Catharina - os internautas foram a loucura com a publicação feita pela socialite na última terça-feira, dia 7.

Na legenda ela escreveu:

Visitando a Catharina.

Catharina, na verdade, é filha de Narcisa com o empresário Carlos Bier- a moça tem 30 anos de idade e já é mãe do pequeno Bento, o primeiro neto de Narcisa.

A empolgação do público para ver a tal Catharina aconteceu depois que Narcisa cometeu uma gafe na live, e repetia diversas vezes para Maitê:

- Conta da Catharina, vai conta!, enquanto a atriz não estava mais na live devido a uma falha no sinal da internet.

O momento engraçado fez o maior sucesso e repercutiu na web.

- Não estou entendendo o porquê de tanta gente estar me procurando, mas todo mundo comete gafe na internet, comentou Narcisa.