UBSs de Mauá ficam sem energia após furto de cabos elétricos

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



08/09/2021 | 15:07



As UBSs (Unidades Básica de Saúde) Itapark, Jardim Mauá e Feital, em Mauá, suspenderam os atendimentos nesta quarta-feira (08), em decorrência de um furto fiação elétrica na madrugada do último sábado (4).

As unidades seguem abertas, porém sem qualquer atendimento. A falta de energia afetou as geladeiras que armazenavam vacinas, como de poliomielite e meningite, e doses de insulina também foram perdidas. As outras 20 UBSs do município seguem com atendimento normal.

Questionada sobre os danos, a Prefeitura de Mauá ainda não respondeu a demanda do Diário.