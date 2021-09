Sandy revela que começou a fazer análise aos 18 anos de idade: - Estava me sentindo muito exposta na mídia

08/09/2021 | 14:10



Sandy falou sobre autoconhecimento em entrevista ao canal do YouTube chamado Seja Seu! Em um vídeo publicado nesta quarta-feira, dia 8, a cantora comentou como se aproximou do autocuidado:

- Foi na adolescência. Eu sempre tive uma curiosidade pela mente humana, tanto que a primeira vez que eu prestei vestibular, foi para psicologia. Passei, só que eu não cheguei a cursar porque eu estava em um momento de muito trabalho.

Em seguida, Sandy afirmou que começou a fazer análise quando tinha 18 anos de idade pois se sentia exposta por causa da fama:

- Comecei com 18 anos. Eu nunca parei, eu amo fazer análise. Nesse momento de adolescência, eu estava me sentindo muito exposta na mídia e estava precisando adquirir ferramentas para lidar com isso. Porque não é normal, não é fácil. Não dá pra dizer que isso é light, leve, tranquilo. Não é.

A cantora ainda explica que, na época, ainda lidava com outros assuntos da adolescência:

- Tem maneiras de a gente conseguir lidar com isso e deixar isso em um lugar mais correto em nossa vida. Dar um tamanho melhor, mais correto. E eu ainda estava lidando com coisas da adolescência, paixonites, aquele momento que a gente está crescendo e os pais precisam entender isso de uma maneira saudável.

Sandy também falou sobre o processo de autoconhecimento junto com o marido, Lucas Lima:

- A gente tem personalidades bem diferentes e a gente se ajeita dentro dessas diferenças. Eu falo que nós somos dois bicudos que se beijam. A gente faz esse encaixe acontecer. Eu e Lucas somos aquário e libra, não é fácil, mas dá. A gente é obrigado a aprender todos os dias, senão não encaixa, a gente não se ajeita. A gente já colocou isso em música porquê dá vontade de falar disso. Artista precisa se expressar, até para gente fazer esse exercício, que nem terapia mesmo. Música é um processo terapêutico muito importante.