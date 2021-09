Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence discutem com Meryl Streep sobre apocalipse em teaser de novo filme, veja!

08/09/2021 | 14:10



Imagine que um cometa do tamanho do Monte Everest está prestes a se chocar com a Terra - mas ninguém parece se importar. Parece estranho, não é mesmo? Mas é essa a trama do longa Não Olhe Para Cima, uma das próximas estreias da Netflix nos cinemas e na plataforma de streaming que acaba de ganhar seu primeiro teaser trailer.

Na trama, Jennifer Lawrence vive a estudante de astronomia Kate Dibiasky que, ao lado do professor Dr. Randall Mindy, interpretado por Leonardo DiCaprio, descobre que a colisão da enorme rocha com o planeta é iminente. Acontece que, com um público obcecado pelas redes sociais e governantes indiferentes, alertar o mundo sobre essa tragédia não será um desafio fácil.

Diante disso, a dupla contará com a ajuda do Dr. Oglethorpe, vivido por Rob Morgan, para entrar em uma longa jornada em busca de alertar a população e os líderes mundiais. Essa tarefa, no entanto, vai desde o gabinete da desinteressada presidente Orlean - interpretada por Meryl Streep -, que conta com o auxílio de seu irritante filho Jason - Jonah Hill -, até um bem-humorado programa matinal de rádio comandado pelos personagens de Cate Blanchett e Tyler Perry.

O longa ainda conta com a presença de outros artistas renomados, como Ariana Grande, Mark Rylance, Timothée Chalamet, Melanie Lynskey e Michael Chiklis. O que será que eles terão que fazer para convencer as pessoas a apenas olharem para cima?

A trama chega aos cinemas em 9 de dezembro, e será disponibilizada na plataforma da Netflix no dia 24 do mesmo mês.