Testamos: robô aspirador Eufy RoboVac G10 híbrido agrada por conectividade

Para quem deseja comprar um robô aspirador, a dica é separar o que quanto se deseja gastar (como ocorre com quase todo eletrônico) e, com o dinheiro separado, fazer sua escolha. Como os preços partem de R$ 300 e passam dos R$ 7 mil, há opções para diversos tipos de bolsos.

O robô aspirador, da Anker, Eufy RoboVac G10 híbrido se encaixa ali na meiúca dessa lista de valores, com preço sugerido de R$ 2.000 e algumas perfumarias que agradam (e que encarecem esses robôzinhos). Ele varre (muito bem) os ambientes e também passa pano (como todos os outros avaliados pelo 33Giga, deixa a desejar nesse quesito, se comparado com uma pessoa munida de esfregão).

Entre os diferenciais que o encarecem, um dos principais – e mais bacanas – é a conectividade com smartphones (tanto iPhone como Android). Basta baixar o aplicativo na lojinha, criar uma conta rápida no sistema da fabricante e configurar o telefone para “conversar” com o Eufy RoboVac G10.

Raio-X Eufy RoboVac G10 Dimensões do robô: 32,5 cm x 32,5 cm x 72 cm

Peso do robô: 2,6 kg

Duração da bateria: 90 minutos por carga

Preço sugerido: R$ 2.000

Capacidade do reservatório: 420 ml

Poder de sucção: 2000pa

Ruído: 55 dBA

Pontos positivos: fácil de instalar e usar, aplicativo permite faxinas personalizadas, manutenção é simples

Pontos negativos: preço, duração da bateria e tempo de recarga

Site oficial: https://is.gd/E7n2ng.



Por meio do app, é possível programar horários de limpeza, alterar rotas de limpeza e realizar mais algumas operações simples. O aplicativo também informa se o Eufy RoboVac G10 também está entalado em algum buraco da casa (como sob o fogão) ou se parou por outro motivo.

Além dessas funcionalidade, o Eufy Anker RoboVac G10 também fala. Ele avisa se está carregando ou se a bateria precisa de recarga. Nesses casos, normalmente não é necessário fazer nada – ele volta automaticamente para a “casinha”, que é o recarregador de energia.

De forma geral, o robôzinho agrada também pela facilidade de uso, de montagem e de limpeza. Se o usuário não quiser operá-lo pelo telefone, basta acionar o botão liga e desliga em sua superfície e ele faz o resto. Para a limpeza do gadget, 5 minutos após sua operação são suficientes para tirar o pó de seu coletor e, semanalmente, trocar filtros e outros acessórios (os prazos corretos estão indicados no manual).

Dois pontos que deixam a desejar no Eufy RoboVac G10 é a duração da bateria e o tempo de recarga. Ele tem autonomia de cerca de 90 minutos (o suficiente, por exemplo, para varrer um espaço de 110 metros quadrados), o que é pouco para espaços grandes. E leva quase 3 horas para carregar totalmente a bateria.

Vale a compra caso o usuário queira (além de um robô de varre bem e passa pano assim assim, como grande parte da concorrência) comodidade e facilidade de operação. Caso procure um robô simplesmente para “passar um vassoura”, há opções mais baratas que fazem muito bem isso.

Abaixo, veja o Eufy RoboVac G10 em detalhes.