Mocita Fagundes revela que Tarcisinho está ensinando Glória Menezes a viver sem o seu grande amor

08/09/2021 | 12:10



Não é a primeira vez que Mocita Fagundes vai até as redes sociais e dá detalhes sobre a vida de sua sogra, Glória Menezes. E segundo a revista Ana Maria, a esposa de Tarcisinho compartilhou um imagem mais que especial do ator de mãos dadas com a mãe.

Sobre amor de filho. Tirei essa foto sem eles perceberem. Me perdoem, Tarcisinho e Glória. Gosto de olhar pra ela. Me dá uma paz sem fim e me enche de amor. Hoje resolvi publicar. Pra compartilhar também - os momentos queridos. Nela, está impresso tudo aquilo que estamos vivendo. Compaixão, amor infinito, consolo.

Logo em seguida na publicação, a publicitária destacou algumas qualidades do marido.

Admiro a forma como o Tarcisinho trata a Glória. Acho doce, gentil, empático, educado, respeitoso e muito amoroso! Ele sabe ouvir e sabe se posicionar.

Mocita ainda contou que coube a Tarcisio Filho ensinar a mãe a viver sem o seu grande amor, porque caso você não saiba, Glória Menezes era casada com Tárcio Meira.

E ele faz isso com muita calma e paciência, mas principalmente, com muita conversa e muito AMOR. Salienta o quão felizes eles foram, e reafirma docemente a dureza da finitude. Ela ouve com atenção.