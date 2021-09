Hotel onde foi gravado o seriado Chaves sofre desabamento parcial após terremoto no México

08/09/2021 | 12:10



Na última terça-feira, dia 7, o México foi atingido por um forte terremoto, classificado como um abalo sísmico de magnitude sete na escala Richter, deixando ao menos uma pessoa morta. Apesar de os tremores terem sido sentidos até mesmo na capital do país, a Cidade do México, uma das regiões mais afetadas foi o município de Acapulco, no estado de Guerrero - onde foram realizadas as gravações do seriado Chaves.

De acordo com o colunista Leo Dias, entre os danos causados à cidade está o desabamento da cobertura do Hotel Empório, local que serviu de cenário para a famosa série mexicana e que preservava boa parte da edificação original. A parte frontal da construção caiu sobre os carros dos hóspedes, causando grandes danos.

Na capital, não foram registrados grandes danos - mas diversos pontos da cidade sofreram com falta de luz e grande parte da população acabou evacuando casas e apartamentos durante a noite.