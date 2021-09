Adriana Sant'Anna exibe reação da mãe com falsa notícia de gravidez de gêmeos: Só para ver se o coração da mamãe está bom

08/09/2021 | 12:10



Adriana Sant'Anna fez uma brincadeira com sua mãe ao dizer que estava grávida de gêmeos! Na última terça-feira, dia 7, a influenciadora compartilhou um print de uma conversa e de uma chamada de vídeo com a mãe, e escreveu:

Soltei! Só para ver se o coração da mamãe está bom para daqui um tempo! Quando eu era criança, minha mãe dizia que vontade é uma coisa que dá e passa! Sei não, Rodrigão.

Internautas comentaram sobre a brincadeira feita pela ex-BBB, como você pode ver abaixo:

Estou achando que já está bem planejada essa gravidez, Dri, afirmou uma seguidora.

Quase morri, imagina sua mamãe, escreveu outra pessoa.

Hahahahaha! Não trabalhamos com limites, comentou uma internauta.

No Instagram Stories, Adriana, que já é mãe de Rodrigo e de Linda, reforçou a sua vontade de ser mãe novamente. Ao lado do companheiro Rodrigão, que também é ex-BBB, a influenciadora disse:

- Falei para ele que eu estou sonhando todos os dias com mais um bebê. Aí eu falei que se ele quiser hoje, amanhã eu já tenho um filho. Imagina mais um bebê. Perdi um pedaço do bico do meu peito quando eu estava amamentando o Rodrigo. Você acha que eu vou não amamentar o próximo bebê?