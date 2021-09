Ex-campeão mundial quer o KO de Robson Conceição: 'Contra o sujo Oscar Valdez'

08/09/2021 | 11:57



O ex-campeão mundial Timothy Bradley, um dos comentaristas da ESPN dos Estados Unidos, afirmou que vai torcer para que o brasileiro Robson Conceição vença o mexicano Oscar Valdez, nesta sexta-feira, em Tucson, no Arizona, quando estará em disputa o cinturão dos superpenas do Conselho Mundial de Boxe (CMB).

Bradley disse que quer "uma vitória de Conceição por nocaute após a atitude 'suja' de Valdez". O ex-boxeador se refere ao fato de Valdez ter sido flagrado no exame antidoping para fentermina, um suplemento de perda de peso com receita médica mais conhecido por suprimir o apetite.

A substância é proibida pela Voluntary Antidoping Association (VADA) como parte de sua filosofia de "tolerância zero", mas não é proibida pela Agência Mundial Antidoping (WADA) quando usada "fora da competição". Como nenhuma das agências realmente tem autoridade para governar, foi deixado para a comissão atlética local, Pascua Yaqui.

Na quinta-feira passada, a comissão proclamou Valdez como apto para lutar. No dia seguinte, o CMB o seguiu, permitindo que seu campeão conduzisse uma defesa do título. "Eu gostaria de ver Conceição nocautear Valdez", disse Bradley. Espero que sim. Espero um milagre. Se essa luta continuar, se nada mudar, espero que ele o nocauteie seriamente."

Bradley disse que era um grande fã de Valdez, especialmente depois que este parou Miguel Berchelt na luta pelo título em fevereiro. Valdez, o azarão naquela luta, venceu por nocaute no 10º round graças a um notável gancho de esquerda. "E eu era fã de Oscar Valdez", continuou Bradley. "Eu era, então não me sinto bem. Isso realmente me machucou. Fui ao vivo na televisão nacional e disse que esse cara era meu herói agora, depois que ele venceu Berchelt. Mas agora estou cansado da situação e não acho que qualquer um se importa. Ele deu positivo. Todos podem pensar o que quiserem, e eu acho que ele está sujo, meu amigo."

Após um mês e meio em treinamento na Academia de Anderson Silva e de Robert Garcia, na Califórnia, Robson Conceição já está em Tucson, onde dará entrevista nesta quarta e participará da pesagem na quinta-feira.