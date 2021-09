Redação

Do Rota de Férias



08/09/2021 | 11:57



Com a abertura gradual em meados de julho, vale a pena saber o que o brasileiro precisa para entrar na França. Até o momento, apenas quem está totalmente vacinado tem acesso ao país sem necessidade de quarentena, e mesmo assim com algumas restrições. Confira as regras.

Seguro viagem na França é obrigatório – Clique aqui para contratar o seu e ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5.

O que o brasileiro precisa para entrar na França

Veja o que o brasileiro precisa para entrar na França neste momento:

Passaporte válido (com pelo menos seis meses de validade no caso de turistas). Obs: para cidadãos europeus, basta apresentar documento de identidade ou passaporte em vigor.

(com pelo menos seis meses de validade no caso de turistas). Obs: para cidadãos europeus, basta apresentar documento de identidade ou passaporte em vigor. Seguro viagem no valor mínimo de 30 mil euros que cubra o território Schengen.

no valor mínimo de 30 mil euros que cubra o território Schengen. Comprovante de vacinação de dose única da Janssen (Johnson & Johnson) tomada há pelo menos 28 dias antes da chegada ou segunda dose das vacinas AstraZeneca ou Pfizer-BioNTech (bem como Covishield e Moderna, não ministradas no Brasil) aplicada sete dias antes da chegada.

de dose única da Janssen (Johnson & Johnson) tomada há pelo menos 28 dias antes da chegada ou segunda dose das vacinas AstraZeneca ou Pfizer-BioNTech (bem como Covishield e Moderna, não ministradas no Brasil) aplicada sete dias antes da chegada. Uma opção a regra acima é apresentar a prova de vacinação da primeira dose da AstraZeneca, Covishield, Moderna ou Pfizer-BioNTech tomada há pelo menos 7 dias antes da chegada acompanhada de um lado médico que comprove infecção prévia por covid-19.

Até o momento, a CoronaVac, embora aprovada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), não é reconhecida pelas autoridades sanitárias da União Europeia e, com isso, não é válida para o brasileiro entrar na França – assim como ocorre na Alemanha e na República Tcheca. Outros países da Europa, como Suíça, Portugal e Espanha, adotaram procedimientos diferentes.

Passe sanitário francês

Fora a lista acima com os documentos que o brasileiro precisa para entrar na França, vale a pena emitir o passe sanitário francês antes de viajar. Afinal, ele é exigido, neste momento, a quem tem mais de 12 anos e deseja ter acesso a estabelecimentos comerciais e culturais no país do Velho Continente.

Para isso, é necessário enviar uma mensagem ao endereço eletrônico area3.covid-pass@diplomatie.gouv.fr com cópias dos seguintes documentos anexados, nos formatos pdf, jpg ou png:

Passaporte.

Formulário de solicitação do passe sanitário (disponível aqui).

Bilhetes da companhia de transporte (ida e volta).

Certificado de vacinação estabelecido de acordo com as normas de seu país de residência, comprovando esquema de vacinação completo com vacina reconhecida pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA) ou equivalente.

COMO NÓS VIAJAMOS

Quando planejamos nossas viagens para um ou mais países da Europa, como a França, deixamos tudo pronto antes mesmo de sair do Brasil, a fim de evitarmos contratempos e problemas com outros idiomas e costumes. Com as ferramentas certas, que confiamos a ponto de torná-las nossas parceiras, compramos passagens aéreas mais baratas, alugamos carros com antecedência e reservamos hotéis. De quebra, organizamos todos os passeios, transfers e ingressos para eventos com mais segurança e pagando menos.

Na hora de identificar o que o brasileiro precisa para entrar na França, vale lembrar ainda que é obrigatório fazer um seguro viagem. Além disso, é uma excelente ideia comprar um chip de viagem internacional. Dessa forma, você viaja com tudo regularizado e, como se não bastasse, tem acesso à internet em todos os países da região, mesmo fora do hotel.