Mundo digital transforma agências de viagens e setor do turismo no Brasil

08/09/2021 | 11:57



A escolha de um destino ao realizar uma viagem, seja para um final de semana, seja para férias mais longas, é sempre uma tarefa complicada. Atualmente, com a maior presença da internet na vida das pessoas, sites como o Rota de Férias acabam ajudando com dicas e informações essenciais. Entretanto, o mundo online não oferece apenas isso, pois até mesmo as tradicionais agências de viagens estão de mudança para um modelo de negócios mais digital. A ideia é acompanhar a grande transformação no setor de turismo do Brasil.

Nos últimos anos, a atuação na internet das agências de viagem ganhou muito espaço na indústria. As lojas físicas e tradicionais começaram a ser substituídas por sites e plataformas que agilizam o atendimento aos clientes. Esse é o caso, por exemplo, do popular site Airbnb. Além de oferecer estadias por preços mais baixos, a plataforma também possui uma opção para montar um roteiro completo de viagem. A ideia da empresa norte-americana é oferecer uma experiência mais intimista durante a escolha do destino, e tudo completamente online.

Outros sites funcionam de maneira semelhante, como o Decolar.com e o Skyscanner, porém com focos diferentes. No caso desses dois, a atenção é voltada para as passagens aéreas, onde o cliente pode realizar combinações de bilhetes para pagar menos até um destino. Esses sites também costumam agilizar algumas burocracias, seja algo relacionado ao seguro de viagem ou até mesmo ao transporte do aeroporto até o hotel. Ou seja, é um serviço completo e que apenas agiliza todo o processo que antes era feito em uma loja física.

Atuação nas redes sociais

Entretanto, essas agências citadas não são os únicos modelos de inovação no setor de turismo no Brasil. Por exemplo, o ex-presidente da Azul Linhas Aéreas Brasileiras, Antonoaldo Neves, criou recentemente a P2D Travel. Essa agência de viagem funciona de uma maneira mais focada nas redes sociais, e com uma atuação próxima dos influenciadores digitais. A ideia é usar essas pessoas com grande popularidade e alcance como agentes de viagens. Um empreendimento bem-sucedido, e que já tem um valor de mercado na casa dos R$ 85 milhões.

Esse foco nas redes sociais é justificado, como falamos anteriormente, pelo grande alcance dessas mídias. O uso de vídeos online na internet é algo cada vez mais acessível, e isso inclui qualquer pessoa ou tipo de negócio. Ou seja, até mesmo uma agência de viagem pequena e sem experiência pode ter uma grande presença nas redes. Com o uso de ferramentas para criar anúncio neste formato, como é o caso da plataforma da InVideo, não é preciso nem experiência no audiovisual. O software gratuito e totalmente online possui templates personalizáveis e várias opções para criar anúncios de alto padrão. Assim, com a biblioteca de imagens, vídeos e músicas, é possível criar algo com a aparência perfeita para as redes sociais mais populares, desde o YouTube até o Instagram e o Facebook.

O futuro do setor

Todas essas novidades mostram que o turismo no Brasil, assim como acontece em outras partes do mundo, está mudando completamente. A presença nas redes sociais é algo essencial, e isso serve até mesmo para as agências públicas. O Ministério do Turismo, por exemplo, possui uma forte atuação nas mídias digitais por aqui.

Esses são os exemplos de como usar o mundo online para fazer com que o turismo fique mais acessível para as pessoas. As agências digitais se transformaram em uma das tendências mais promissoras para o futuro, com modelos de negócios variados que acabam facilitando a vida de quem passa por dificuldades na hora de escolher um destino para conhecer.