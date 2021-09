Da Redação

Do Diário do Grande ABC



08/09/2021



Na manhã desta quarta-feira (8), a PM (Polícia Militar), com apoio do DET (Departamento de Engenharia de Tráfego), realizou um breve treinamento para cobertura da 22ª edição da Volta Ciclística Internacional do Grande ABC, programada para acontecer no dia 12 de setembro. Ruas e avenidas que vão receber os atletas no domingo foram bloqueadas para que os agentes fizessem o trajeto, como a rua Catequese, avenida Padre Manoel da Nóbrega e o viaduto Juscelino Kubitscheck, em Santo André.

O trânsito ficou carregado por volta de 15 minutos nesses trechos na cidade, mas foi liberado logo em seguida após a passagem de viaturas e motos da PM.

Ao todo, os atletas vão percorrer 112 km, sendo 85 pelas sete cidades, iniciando em Paranapiacaba e passando por Ribeirão Pires e Santo André. O percurso ainda conta com mais dez voltas de 2,7 km na arena do evento.

SOBRE O EVENTO - As inscrições estão abertas, mas poderão ser realizadas somente até o dia 9 (não haverá inscrição no dia), com taxas de R$ 70,00 e R$ 35,00. A inscrição deverá ser feita no site oficial, www.fpciclismo.org.br, ou pelo link https://forms.gle/XqvsScRWz8JJcwnP8, onde os ciclistas poderão encontrar os boletos para confirmar a inscrição. As categorias Infanto Juvenil Masculino/Feminino, Juvenil Masculino/Feminino e Master D1/D2 têm direito a desconto de 50%, enquanto as categorias Kids Masculino/Feminino, Mirim Masculino/Feminino e Infantil Masculino/Feminino, como forma de incentivo, terão suas inscrições isentas.

Serão quatro baterias ao longo do dia, com início às 8h, e a promessa é de muita disputa. Os maiores vencedores da prova na Elite são Luciene Ferreira, que subiu ao topo do pódio em seis oportunidades (2005/2009/2021/2023/2015/2017) no feminino, e, entre os homens, há três bicampeões: Daniel Rogelin (1998/2012), Jean Coloca (2003/2005) e Francisco Chamorro (2006/2008)

A 22ª Volta Ciclística Internacional do Grande ABC 2021 é uma realização da Federação Paulista de Ciclismo, com apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, pela Secretaria de Juventude, Esportes, Lazer, Cultura e Turismo (SEJEL), demais prefeituras da região e Polícia Militar do Estado de São Paulo. Mais informações no site:www.fpciclismo.org.br