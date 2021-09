Novo jogo da Alexa: veja como habilitar o Desafio Jurassic World

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



08/09/2021 | 11:48



O Desafio Jurassic World é a nova skill desenvolvida pela Universal Studios para a Alexa. O objetivo do jogo é acertar as perguntas para desbloquear rugidos de dinossauros e informações sobre eles. No total, são 100 questões. Tudo está relacionado à Ilha Nublar e são eventos que se passam antes do último filme de 2018, o Jurassic World: Reino Ameaçado.

Os aventureiros que aceitarem o Desafio Jurassic World serão conduzidos pela Ilha e visitarão locais icônicos como o Aviário, o Centro de Alimentação da Mosassauro e o Vale dos Gallimimus. Em cada uma dessas localizações, os jogadores respondem perguntas. A cada 5 acertos, desbloqueiam um rugido e informações sobre dinossauros.

Depois de desbloqueado, o conteúdo poderá ser acessado por comandos de voz. Para escutá-lo, diga “Alexa, abrir galeria de rugidos” ou “Alexa, abrir enciclopédia de Jurassic World”. Ainda é possível pedir para ser guiado por voz pelo mapa da Ilha e conhecer rotas.

Para ativar a skill e começar a brincadeira, basta dar um destes comandos: “Alexa, abrir Desafio Jurassic World”, “Alexa, começar Desafio Jurassic World” ou “Alexa, jogar Desafio Jurassic World”.