Filha de Leandro, da dupla com Leonardo, comemora festa de noivado: Simplesmente inexplicável

08/09/2021 | 10:10



Lyandra Costa, filha do cantor Leandro, da dupla com Leonardo, fez uma festa de noivado! A médica usou o Instagram na última terça-feira, dia 7, para compartilhar alguns registros do momento especial e escreveu:

Apenas agradecimentos pelo dia de ontem?. Oficialização do meu noivado perante Deus e perante as pessoas que mais amo!!! Pai, obrigada por me dar infinitamente mais que eu sonhava? ontem ver tantas pessoas vibrando pela nossa felicidade foi simplesmente inexplicável! Obrigada ao meu amigo e cerimonial por ter insistido tanto para que esse sonho se concretizasse também. Te amo, Weiler Carneiro, e te amo, Lucas Santos. Obrigada, Michel e sua equipe, por tantos cliques lindos e especiais, e que venha o casamento.

Além de Lyandra, o cantor Leandro também é pai de Leandrinho, Thiago e Leandro Gomes. O sertanejo morreu em 1998, após ter um câncer de pulmão.