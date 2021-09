Taxas de juros sobem com dólar após ataques de Bolsonaro ao STF

08/09/2021 | 09:34



Os juros futuros avançam nesta quarta-feira, 8, pós-feriado, mostrando cautela do investidor diante da ofensiva do presidente da República, Jair Bolsonaro contra o Supremo Tribunal Federal (STF) na terça-feira, durante as manifestações de 7 de Setembro. A alta dos curtos mostra que a deflação mostrada pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de agosto, de 0,14%, abaixo da mediana estimada de -0,03%, ficou em segundo plano.

O movimento se dá em linha com o dólar em manhã também de cautela no exterior.

Às 9h15, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia à máxima de 10,40%, de 10,27% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2023 batia máxima de 8,70%, de 8,64%, e o para janeiro de 2022 subia para de 6,915%, de 6,897% no ajuste de segunda-feira.