Recuperado da Covid-19, Erasmo Carlos fala sobre importância do apoio de familiares e fãs: - Não dá nem para explicar

08/09/2021 | 09:11



Erasmo Carlos recebeu alta médica na última segunda-feira, dia 6, após passar cerca de uma semana internado por consequência da Covid-19. Já na última terça-feira, dia 7, o cantor usou suas redes sociais para conversar com os fãs e agradecer as energias positivas que recebeu deles.

No Instagram, Erasmo publicou um vídeo falando sobre sua recuperação e, na legenda, comemorou o fato de estar em casa novamente:

Depois de 8 dias de internação, estou em casa. A vida e os cuidados continuam! Obrigado!

Ao longo do vídeo, o cantor falou sobre a importância do apoio dos profissionais de saúde, familiares, amigos e fãs para que conseguisse vencer a doença, além de ressaltar que sua esposa, Fernanda Passos - que testou positivo para o vírus poucos dias após Erasmo -, também estava recuperada:

- Gente, eu venci a Covid. Não foi mole não, foi difícil. Não consegui sozinho. Consegui com a ajuda dos meus médicos, com a ajuda dos meus familiares, dos meus amigos, dos meus colegas. Com a ajuda da minha querida Fernanda, que contraiu Covid comigo e estamos juntos, curados. Das milhares de orações que eu recebi, pensamentos positivos, palavras carinhosas, que não dá nem para explicar. Eu fico muito feliz, do fundo do meu coração. Muito obrigado a todos.

Por fim, o cantor de 80 anos de idade ainda destacou a importância de seguir o calendário de vacinação contra a Covid-19:

- Acho muito importante eu ter me vacinado duas vezes e, quando tiver a terceira vacinação, eu irei. Viva o bom senso.