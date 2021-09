Tratador de Tiger King, Erik Cowie é encontrado morto aos 53 anos de idade

08/09/2021 | 09:11



Erik Cowie, que ficou conhecido como um dos tratadores de animais que aparece na série Tiger King, da Netflix, morreu aos 53 anos de idade.

De acordo com informações do site TMZ do dia 7 de setembro, o corpo dele foi encontrado em uma residência em Nova York, nos Estados Unidos, mas a causa da morte ainda não foi divulgada. De acordo com as autoridades, no entanto, nenhuma droga foi encontrada no local.

Cowie morava e trabalhava, nos últimos meses, em Oklahoma, sendo que teve um papel importante no julgamento de Joe Exotic, que está preso. Ele confirmou que o empresário atirou e matou diversos animais de seu zoológico.