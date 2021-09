08/09/2021 | 09:10



Olivia Munn está grávida do primeiro filho. A notícia foi confirmada por John Mulaney, companheiro da atriz, que passou pelo talk show Late Night With Seth Meyers no dia 7 de setembro, contando que a atriz de 41 anos de idade está grávida.

- Na primavera, fui a Los Angeles [nos Estados Unidos], conheci e comecei a namorar com uma mulher maravilhosa chamada Olivia ? Olivia Mun. Vou ser pai. Estamos muito, muito felizes.

Ele ainda confessou durante o bate-papo que estava nervoso por compartilhar a notícia, uma vez que teve um ano desafiador. Além de ter dado entrada num centro de reabilitação em setembro de 2020, onde permaneceu durante dois meses para tratar a dependência de cocaína e álcool, deixou a casa em que morava com a agora ex-mulher Anna Marie Tendler e teve uma recaída na recuperação da dependência química.

- Tive muita sorte por ter conhecido esta mulher. Ela é bondosa e me deu a mão durante esse inferno, e vamos ter um bebé juntos, acrescentou o humorista sobre Olivia.