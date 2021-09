Resumão: séries canceladas em 2021 e as renovadas para 2022

Marcella Blass

Do 33Giga



08/09/2021 | 08:18



Ao longo de todo o ano, os principais serviços de streaming e canais de TV anunciam as séries canceladas e renovadas entre suas produções originais. Sucesso de público e bom retorno financeiro são os principais motivos para novas temporadas. Já a baixa audiência ou problemas orçamentários tendem a levar as histórias ao fim.

Abaixo, o 33Giga te conta as principais séries canceladas em 2021 e as renovadas para 2022. Você pode usar o atalho Ctrl+F no teclado para saber (mais rápido) se a sua produção preferida está na lista.

Lista de séries renovadas para 2022:

– NCB

Brooklyn Nine-Nine

This is Us

New Amsterdam

Chicago Fire

Chicago Med

Chicago P.D

– Netflix

Mistérios Sem Solução

Cobra Kai

Eu Nunca

Brigerton

The Circle – EUA

Expresso do Amanhã

Amigas para Sempre

Sweet Tooth

Disque Amiga para Matar

Fate: A Saga Winx

Locke and Key

Sombra e Ossos

Doces Magnólias

– FX

Reservation Dogs

American Horror Story

American Horror Stories

American Crime Story

– HBO e HBO Max

The White Lotus

Euphoria

Westworld

Doom Patrol

The Flight Attendant

Search Party

– Hulu

The Handmaid’s Tale

Love, Victor

– Paramont+

The Good Fight

Evil

– Prime Video

Good Omens

The Boys

The Expanse

Jack Ryan

The Marvelous Mrs Maisel

Modern Love

Upload

The Wilds

– Freeform

Cruel Summer

– ABC

The Good Doctor

Grey’s Anatomy

Shark Tank

Station 19

– AMC

Better Call Saul

Fear The Walking Dead

The Walking Dead

– BBC America

Killing Eve

Doctor Who

– The CW

Batwoman

Charmed

Dynasty

The Flash

Legacies

Riverdale

Roswell – Novo México

Supergirl

– Disney+

Falcão e o Soldado Invernal

Loki

The Mandalorian

– FOX

The Resident

Os Simpsons

Lista de séries canceladas em 2021:

– HBO

Betty

Lovecraft Country

– NBC

Good Girls

Zoey’s Extraordinary Playlist

– Netflix

Grande Army

O Legado de Jupter

Família em Concerto

Amizade Dolorida

Os Irregulares de Baker Street

Grand Army

The Last Kingdom

– Disney+

Os Eleitos

– Prime Video

Panic

Absentia

American Gods

– CBS

The Twilight Zone

– ABC

Rebel

American Housewife

– FOX

Pose