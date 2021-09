Cidade da Bahia recebe temporada de baleias-jubarte

Redação

Em julho, as baleias-jubarte descem de regiões polares até a costa brasileira para acasalarem nas águas quentes do Oceano Atlântico. Até o final de outubro, é possível observá-las na costa da cidade de Prado, na Bahia.

Observação de baleias-jubarte em Prado

O show das gigantes do mar pode ser admirado com passeios saindo de Prado, Cumuruxatiba ou Corumbau. Normalmente, as baleias-jubarte impressionam pelo tamanho, já que medem de 12 a 16 metros e pesam até 40 toneladas. Mesmo com o grande volume de seus corpos, elas conseguem arremessá-los para fora da água. Outro comportamento costumeiro é o de nadar com parte da cauda exposta para fora da superfície do oceano, o que encanta os turistas.

Com um movimento calmo e tranquilo durante todo o ano, Prado também se destaca como um refúgio de belezas naturais. A riqueza vegetal preservada na cidade, as grandes falésias de areia, os vários coqueiros e as tradicionais canoas e jangadas coloridas, utilizadas para a pesca artesanal, são adicionais à paisagem da orla marítima e seus 84 km de extensão. Por conta das águas mornas e cristalinas, que variam entre tons de azul e verde, o local carrega o status de Caribe Brasileiro.

