Open ABC Paulista de beach tennis agita a região

08/09/2021 | 00:01



A Arena do Momento, em São Bernardo, será palco da primeira edição do Open ABC Paulista de beach tennis, entre sexta-feira e domingo. Serão aproximadamente 220 inscritos, divididos em diversas categorias, todas elas com disputas no masculino, feminino e misto. Na pró, que vai atrair profissionais para a areia, distribuirá R$ 2.000 em premiação, enquanto as divisões amadoras terão troféus aos campeões e vices.

O tênis de praia foi criado na década de 1980 e apenas em 2008 chegou ao Brasil. Popular no litoral e em arenas no Interior e na Capital, vem ganhando cada vez mais adeptos no Grande ABC a partir da abertura de locais para a prática dos esportes de areia. Assim, a ex-jogadora profissional de vôlei Luciana Pietro, de Santo André, que é formada em Educação Física e praticante da modalidade, decidiu organizar o torneio.

“Conheci o beach tennis em 2017, me apaixonei e comecei a participar de eventos. Aqui no Grande ABC, como não tínhamos arenas, também não havia campeonatos, apenas internamente no (clube) Aramaçan. Quando surgiram as arenas, deu vontade de produzir e organizar o Open ABC Paulista”, explicou ela. “A modalidade vem crescendo e com a pandemia (do novo coronavírus) se tornou uma das melhores opções para a realização do esporte, por ser ao ar livre. Quem começa a praticar acaba se apaixonando, porque serve para todas as idades e níveis técnicos, diferente, por exemplo, de modalidades como o próprio vôlei”, emendou.

Segundo Luciana Prieto, este é apenas o primeiro evento. “Desde o início, nós (do Grande ABC) temos que descer a serra ou ir para o Interior ou outro Estado para disputar um torneio. Mas somos muitos (praticantes) e temos que estar no mapa dos principais eventos. Este é apenas o começo.”

A Arena do Momento fica na Avenida Winston Churchill, 1502, Rudge Ramos. O evento ainda terá lado social. A Petropol, patrocinadora, doará R$ 3.500 para a Instituição Cidade dos Meninos, de Santo André.