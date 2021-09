Prefeitos evitam comentar manifestações

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



07/09/2021 | 21:17



Os atos pró-governo federal e contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) praticamente passaram despercebidos pelos prefeitos do Grande ABC. Dos sete chefes de Executivo da região, apenas Orlando Morando (PSDB), de São Bernardo, e Marcelo Oliveira (PT), de Mauá, aprofundaram análise sobre as manifestações.

Pelo Twitter, o tucano escreveu: “A polarização e os conflitos de hoje (ontem) nos atos de 7 de Setembro só agravam as crises econômica e institucional que o Brasil enfrenta em meio à pandemia. Quem perde com tudo isso somos nós, cidadãos, que, no meio de um País dividido, pagamos um preço altíssimo com essa instabilidade. O Brasil precisa de união e seriedade para que possamos reverter este cenário”.

Morando é aliado de primeira hora do governador João Doria (PSDB), que tenta ser presidenciável pelo tucanato e se tornou rival do bolsonarismo. Em recentes atividades de gestão, Morando criticou Bolsonaro, em especial a condução do governo federal durante a pandemia de Covid-19.

Marcelo classificou como “inaceitáveis” os atos a favor de Bolsonaro no dia em que o Brasil celebra sua independência. “Muitos deram suas vidas pelo direito do voto e do direito de ir e vir. O País já retrocedeu muito desde o golpe da então presidente Dilma (Rousseff, PT, em 2016). Neste 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil, a data foi para reforçar a luta pela democracia e contra desgovernos autoritários.”

José de Filippi Júnior (PT), de Diadema, falou superficialmente sobre o 7 de Setembro. Ele republicou foto que viralizou nas redes sociais, na qual um casal de apoiadores do presidente anda pela rua com uma placa com a imagem de Bolsonaro enquanto um morador de rua aparece deitado no chão. “Comemorando o quê?”, escreveu o petista. Em outra rede social, ele assinalou: “Essa foto não te indigna?”

Tite Campanella (Cidadania), prefeito interino de São Caetano e que demonstra ser simpatizante de boa parte das pautas bolsonaristas, e Clóvis Volpi (PL), chefe do Executivo de Ribeirão Pires, exaltaram o Dia da Independência, sem falar das manifestações.

DEPUTADOS

Entre os deputados federais, Vicentinho (PT) comentou – e criticou – as manifestações, enquanto Alex Manente (Cidadania) evitou tocar no assunto. “Bolsonaro nada disse sobre acabar com a fome, gerar emprego, desenvolvimento, nem mesmo sobre o combate à pandemia. Sequer foi solidário com as quase 600 mil famílias que perderam seus entes queridos. De novo, ameaçou a democracia. Os deputados não podem se omitir”, citou o petista.