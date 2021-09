São Bernardo FC traz mais dois reforços para a Copa Paulista

Dérek Bittencourt

07/09/2021



O São Bernardo FC segue se reforçando para a disputa da Copa Paulista e trouxe mais dois jogadores reconhecidamente qualificados para encorpar ainda mais o elenco do técnico Ricardo Catalá, casos do zagueiro Renan Diniz, revelado no Santo André e que foi campeão da Série A-2 pelo Tigre no primeiro semestre, e o meia Giovanni Pavani, que estava no Água Santa e na região também já defendeu o EC São Bernardo. A dupla, inclusive, já treina com o restante do grupo, em fase final de preparação visando a estreia, daqui uma semana, na quarta-feira, às 15h, contra o Primavera, em Indaiatuba.

Em poucas palavras, os mais recentes reforços aurinegros celebraram o acerto com o Tigre para o torneio, em discurso bastante afinado. “Muito feliz pelo acerto. Fui muito bem recebido pelo grupo e estou muito motivado para trabalhar e ajudar a equipe a conquistar o objetivo na Copa Paulista”, exaltou Giovanni Pavani, 24 anos, que chega emprestado pelo Netuno. “Feliz demais em voltar, reencontrar os companheiros que joguei na A-2, entrosar com os novos colegas e trabalhar bastante para conquistar mais um título com a camisa do São Bernardo FC”, declarou Renan Diniz, 28, que fez cinco partidas na Série C do Brasileiro pelo Mirassol, com o qual rescindiu e acertou o regresso para o São Bernardo FC.

Com as chegadas destes jogadores, o Tigre alcançou nove reforços para a Copa Paulista. Antes deles chegaram o goleiro Oliveira, os zagueiros Helder e Feliphe Gabriel, o volante Romisson, os meias Junior Palmares e Cesinha e os atacantes Erik Bessa e Eder Paulista. Além disso, o também atacante João Carlos, que disputou a A-2 emprestado pelo Volta Redonda-RJ, acertou em definitivo com o clube. E os meias Vitinho e Gionnoti renovaram seus vínculos, e o lateral Fernando Júnior e o atacante Italo voltaram de empréstimo (a dupla, porém, não tem certa sua utilização).

O São Bernardo FC entra como um dos favoritos ao título da competição, que significaria o bicampeonato para o clube, já que levantou o troféu em 2013. Consequentemente, o Tigre poderia escolher entre vaga na Série D nacional ou na Copa do Brasil – a primeira opção é preferência do clube. Além disso, a comissão técnica utilizará o torneio como preparatório para o Paulistão de 2022, ao qual regressa após quatro temporadas. Aliás, do atual elenco, 13 jogadores já têm contrato vigente até o fim do Estadual do ano que vem ou além, casos de Lucas Ferron, Lucas Mota, Gionnoti, Giovanni Pavani, Italo, João Carlos, Marcelinho, Oliveira, Renan Diniz, Rodrigo Souza, Romisson, Ruan e Vitinho.