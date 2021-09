Peso das manifestações ao Grande ABC

Raphael Rocha



08/09/2021



Líderes do Grande ABC trocaram mensagens ontem durante o dia para medir o impacto, na região, das manifestações a favor do presidente da República, Jair Bolsonaro, e os protestos contra o governo federal. Em 2018, a onda bolsonarista varreu as sete cidades, impactou diretamente no planejamento eleitoral de figuras locais e tornou campeões de votos quadros ligados a Bolsonaro – não à toa Janaina Paschoal (PSL), Eduardo Bolsonaro (PSL) e Joice Hasselmann (PSL) capitalizaram milhares de votos. Em 2020, o que se viu nas urnas foi um pragmatismo no voto do eleitor, mexendo nas estratégias políticas do Grande ABC. Mas o quanto a polarização nacional vai influenciar novamente a corrida eleitoral proporcional, que interessam diretamente os políticos daqui? As manifestações pró-Bolsonaro foram maiores do que as lideranças regionais estimaram. E o tamanho do peso disso é que permearam as conversas na região.

BASTIDORES

Bloco na rua

Na semana passada, esta coluna mostrou que o nome do vereador Renan Pessoa (Avante) ganha corpo nos corredores da Câmara de Mauá para a disputa da próxima presidência da casa, em pleito marcado só para 2022. Para quem duvidava do potencial de Pessoa, e, em especial, de seu padrinho político, Chiquinho do Zaíra (Avante), recados foram vistos na última sessão. Capitaneada por Chiquinho, fração do bloco aliado do prefeito Marcelo Oliveira (PT) impôs derrota em votações de projetos de lei e vetos.

Pauta – 1

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), manifestou seu voto pela rejeição do recurso movido pelo ex-vereador Edson Savietto, o Banha (PTB), que teve o registro de candidatura negado pela Justiça Eleitoral por contas consideradas irregulares da época em que presidiu a Câmara de Ribeirão Pires. Hoje o petebista trabalha no governo do prefeito Clóvis Volpi (PL).

Pauta – 2

O TSE também pautou o julgamento de recurso do ex-vereador Sidão da Padaria (PSD), de São Caetano, contra a rejeição do registro de sua candidatura ao Legislativo no ano passado. Assim como Banha, Sidão teve contas rejeitadas do período em que comandou a Câmara. O tema entra na pauta de sexta-feira.

Reunião – 1

Ex-prefeito de São Bernardo e presidente paulista do PT, Luiz Marinho se reuniu com o ex-vereador de São Caetano e ex-superintendente do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) Angelo Pavin e com o advogado Calixto Antônio Júnior. “Dois amigos de São Caetano, para uma conversa sobre a situação atual do País e política”, disse o petista, em suas redes sociais.

Reunião – 2

A divulgação da conversa gerou muitos comentários no PT, em especial no de Santo André. Isso porque Pavin e Calixto foram personagens centrais do escândalo do Semasa, denúncia de corrupção dentro do governo do ex-prefeito Aidan Ravin (morto em janeiro) e que foi fator fundamental para a vitória de Carlos Grana (PT) em 2012. Tanto Pavin quanto Calixto foram condenados em primeira instância no episódio.

Tática – 1

O grupo de oposição ao prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (PSDB), voltou a se reunir no feriado prolongado de 7 de Setembro. Na pauta, os próximos passos políticos diante da reformulação feita por Claudinho em seu primeiro escalão, dando plenos poderes de articulação a figuras do PSDB de São Bernardo e do Estado.

Tática – 2

Os nove vereadores de oposição deixaram o encontro garantindo unidade em torno da pauta crítica a Claudinho da Geladeira e assegurando que nada muda, a despeito dos novos interlocutores designados pelo governo para tentar aplacar a crise política na cidade. O comentário sobre impeachment, que esteve forte no começo da semana passada e arrefeceu ao longo dos dias, voltou a aparecer no diálogo da base contrária ao prefeito.