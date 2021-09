Lily Collins se casa com escritor: Nunca fui tão feliz

07/09/2021 | 20:10



A atriz Lily Collins é uma mulher casada! A estrela de Emily em Paris utilizou a sua conta no Instagram nesta terça-feira, dia 07, para mostrar detalhes da cerimônia com o escritor Charlie McDowell, que aconteceu no Colorado, Estados Unidos, no último final de semana.

Para subir ao altar, Lily escolheu um vestido da grife Ralph Lauren e, nos cliques, é possível ver o casal em meio a natureza, próximo a uma cachoeira.

Nunca fui tão feliz. Nunca quis ser alguém mais do que sua e, agora, posso ser sua mulher. No dia 4 de setembro de 2021 tornamo-nos oficialmente um do outro, para sempre. O que começou com um conto de fadas, agora é a minha realidade para sempre. Nunca vou conseguir descrever corretamente o quão de outro mundo foi o fim de semana passado, mas mágico é um bom jeito de começar. Te amo, escreveu a artista na publicação.