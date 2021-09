Rezende exige, em processo judicial, indenização de 4 milhões de reais de Virgínia Fonseca

07/09/2021 | 19:10



O youtuber Pedro Rezende entrou com um processo judicial, no início deste ano, contra a ex-namorada, Virgínia Fonseca - segundo informações do colunista Leo Dias, a guerra judicial se deu por quebra de contrato por parte da influenciadora e a indenização é de 4 milhões de reais.

Virgínia, que atualmente é casada com Zé Felipe, usou as suas redes sociais na última segunda-feira, dia 06, para mostrar o carro que ela e o companheiro adquiriram: um Jaguar F Pace. O automóvel importado custa, a partir, de 478 mil reais. Sim, isso mesmo que você leu! Quem pode, pode.

A nora de Leonardo explicou, durante um vídeo, porque eles tiveram que comprar um carro:

- Aqui em casa temos dois carros, que são da minha mãe. A gente estava precisando de mais um porque minha mãe tem que ir no hospital, o outro sai para fazer compras e, ficava eu ou Zé, sem carro. A gente precisava de mais um carro para ficar com a gente, porque nossa família é imensa. Não tem como sair todo mundo com a gente, em um carro, porque não cabe, e os assessores que andam com a gente.