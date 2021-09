Biden reforça gravidade da crise climática, após furacão e incêndios florestais

07/09/2021 | 18:26



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reforçou a gravidade da crise climática em discurso feito do Queens, em Nova York. "As pessoas estão começando a perceber que a crise do clima é muito pior do que queríamos acreditar", afirmou o líder americano, após mencionar o furacão Ida que atingiu Louisiana, as inundações em Nova York e os incêndios florestais na Califórnia.

"A situação ainda deve piorar. Isso é um código vermelho", alertou Biden. Segundo o presidente, um a cada três americanos já foi vítima de eventos climáticos severos.

O democrata reforçou a meta dos EUA de zerar as emissões de carbono até 2050. Em relação ao projeto bipartidário de infraestrutura, Biden afirmou que irá salvar vidas e criar empregos pelo país. Durante o pronunciamento, o presidente era acompanhado pelos representantes de Nova York no Senado, Chuck Schumer e Kirsten Gillibrand.