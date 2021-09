Jade Picon sobre polêmica envolvendo seu nome: -Peço que o meu tempo seja respeitado

07/09/2021 | 18:11



Jade Picon, utilizou a ferramenta stories do Instagram nesta terça-feira, dia 07, para esclarecer a polêmica envolvendo o seu ex-namorado, João Guilherme, e os boatos de que ela teria ficado com Neymar em uma festa:

- Recebi mais de 8 mil mensagens... Consegui trocar de número. E eu consegui vazar o meu número de novo. Estou sem WhatsApp. Hoje vai ser um dia especial para fazer a campanha da minha marca e não queria deixar nenhum mal entendido estragar isso, explicou.

- Não sou o tipo de pessoa que entra em polêmica, ou que vaza número, print de conversa. (...) Em qualquer situação da vida, cada pessoa tem seu tempo para absorver informação, processar, superar. E eu também. Peço que meu tempo seja respeitado", disse Jade sobre o ocorrido.

Os burburinhos de que o jogador e a influenciadora haviam ficado, durante uma festa no fim de semana, começaram após um perfil de fofoca no Instagram publicar a informação - e, logo em seguida, se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais. E foi quando, o irmão de Zé Felipe, ex da moça, parou de seguir Neymar e, ainda, fez comentários irônicos no Twitter.