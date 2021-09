Marido de ex-BBB, Josy Oliveira, presta homenagem à esposa falecida

07/09/2021 | 17:10



Como você já viu aqui no ESTRELANDO, a ex-BBB, Josy Oliveira, faleceu no último domingo, dia 5, após complicações de uma cirurgia para tratar um aneurisma - aos 43 anos de idade, a psicóloga era casada com Daniel Ramos, com quem teve uma história de 12 anos. E o viúvo não deixou de prestar uma homenagem a amada:

- O momento que ninguém espera e ninguém está preparado infelizmente chegou e Deus entendeu que deveria ser agora. A Josy cumpriu sua jornada na terra com uma vida linda, iluminada e maravilhosa como ela sempre foi e SEMPRE SERÁ!, escreveu Daniel no post.

Em meio a diversas fotos, Daniel compartilhou fotos do filho do casal, que tem apenas 5 anos de idade, junto com a mãe.

- Sempre sonhou ser mãe e nasceu como mãe no dia das mães... São essas as imagens que vão continuar comigo e com o seu Solzinho Mateus...., declarou o pai de Mateus.

O marido de Josy agradeceu a esposa pelo momentos juntos em palavras emocionantes:

- Obrigado por ter me escolhido e dado o privilégio de compartilhar sua vida comigo por 12 anos com o mais puro amor, pelo privilégio de ter me escolhido para ser o pai do seu filho, por cada beijo de boa noite e bom dia, por cada abraço, cada sorriso, cada segundo... Obrigado pela sua vida que vai permanecer pra sempre viva em todos que tiveram a oportunidade de te ter por perto. Siga sua jornada em paz com a certeza que cumpriu com louvor a vida que Deus te deu. Sigo cuidando do Mateus com o amor que ele merece, seguindo seus valores e alegria. Ele vai crescer te vivendo e tenho certeza que vai tornar um homem tão maravilhoso quanto a mamãe dele, escreveu ele.

Uma amiga de infância da cantora também falou sobre a amiga:

- Ela sempre foi luz, muito generosa, disse Erika.

A irmã da ex-BBB, Jeanne Oliveira, declarou que os órgãos da irmã serão doados, e que, depois do procedimento, o corpo dela será cremado e as cinzas serão espalhadas no mar pelo esposo.