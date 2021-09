Ludmilla curte pool party ao lado do cantor Maluma

07/09/2021 | 17:10



Ludmilla publicou em suas redes sociais no último sábado, dia 07, registros de suas férias nos Estados Unidos - a cantora curtiu uma pool party, em Las Vegas, ao lado de nada mais, nada menos que Maluma!

Lud está procurando aprimorar o seu inglês e fazer novas amizades na terra do Tio Sam - e, com isso, ela foi aproveitar o show do The Chainsmokers, durante o fim de semana, na boate Encore Beach Club, uma casa de festa de caráter tropical.

Ficamos com uma pontinha de inveja, não é mesmo?