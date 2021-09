Bolsonaro ataca nominalmente Alexandre de Moraes: 'Açoita a democracia'

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



07/09/2021 | 16:13



Em discurso na Avenida Paulista, o presidente da República, Jair Bolsonaro, manteve o tom de ataques a ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e, pela primeira vez, citou nominalmente o ministro Alexandre de Moraes, que virou seu principal adversário político. “Eu não vou mais cumprir ordens deste ministro. Ele açoita a nossa democracia e desrespeita a Constituição. Ou ele é enquadrado, ou pede para sair.”

Bolsonaro compareceu à manifestação a favor de seu governo na principal avenida de São Paulo. Em um caminhão, rodeado por aliados, como o pastor Silas Malafaia, o presidente falou por cerca de dez minutos. Diferentemente do que fez em Brasília pela manhã, não tratou sobre o conselho da República. Mas seguiu com críticas duras ao Supremo, defendeu a instituição do voto impresso na eleição do ano que vem e disse que não deixará a cadeira em Brasília.

“Não se pode admitir que uma pessoa apenas (Moraes), um homem apenas turve a nossa liberdade. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Sai, Alexandre de Moraes. Deixa de ser canalha. Deixa de oprimir o povo brasileiro, deixe de censurar o povo. Mais do que isso, nós devemos, sim, determinar que todos os presos políticos sejam postos em liberdade”, discorreu Bolsonaro.

Nas últimas semanas, Moraes acolheu pedidos da PGR (Procuradoria-Geral da República), no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos, que envolveram prisões de aliados de Bolsonaro – como o ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) – e bloqueio de bens de associações que supostamente financiavam as manifestações pró-governo.

Ele chamou de “canalhas” os que apostam em sua prisão e disparou contra governadores e prefeitos, dizendo que esses gestores afrontaram a Constituição Federal quando decretaram quarentena para conter a disseminação do novo coronavírus. “Tolheram a liberdade de vocês. Fecharam os templos para vocês orarem.”

“Não quero conforto de palácios e benesses que existem no Brasil. Quero o que seja justo. Jurei minha vida pela Pátria. Sei que é difícil ser presidente, mas faço pela Pátria. Faço porque tenho apoio de vocês. Enquanto vocês estiverem do meu lado, serei o porta-voz de vocês. É missão espinhosa, mas muito gratificante”, comentou Bolsonaro.