Vieira: Não é preciso aguardar fim do dia para apontar que Bolsonaro é criminoso

07/09/2021 | 15:33



O líder do Cidadania no Senado, Alessandro Vieira (SE), defendeu pelas redes sociais que não é "preciso aguardar o fim do dia para apontar que (o presidente) Jair Bolsonaro é um criminoso golpista". "Que manipula a massa para esconder rachadinhas, centrão, mansões suspeitas e a incompetência que jogou o Brasil em uma crise sanitária, econômica e social gigante", escreveu no Twitter.

Nesta terça-feira, 7, Dia da Independência do Brasil, Bolsonaro participou de manifestações populares em Brasília, onde voltou a cobrar o cerceamento a membros do Supremo Tribunal Federal (STF). Às 15h30, o presidente deve sobrevoar a avenida Paulista, região central de São Paulo, e discursar na sequência.

Para Vieira, o destino de Bolsonaro "é o impeachment". O senador já se colocou à disposição do partido para disputar a presidência em 2022 e é crítico da gestão na CPI da Covid, da qual é membro.