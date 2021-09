Amigos de Maiara, da dupla com Maraisa, sobre suposto término com Fernando Zor: - Desta vez ela está decidida

07/09/2021 | 15:10



Ao que tudo indica, o noivado de Maiara, da dupla com Maraisa, e Fernando Zor chegou ao fim. Mas, diante das diversas idas e vindas do casal, fica a dúvida se eles não vão reatar ou não, como já aconteceu outras vezes.

De acordo com relatos divulgados pelo colunista Leo Dias, Maraisa já não está mais empolgada com o relacionamento da irmã - além disso, amigos próximos dizem que Maiara está decidida em acabar de vez com essa história.

Lembrando que os rumores do fim da união dos sertanejos teve início no último sábado, dia 4.