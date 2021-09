Caio Castro é visto com loira em festa e Grazi Massafera apaga fotos com o ator

07/09/2021 | 14:10



Caio Castro está dando o que falar! O ator foi visto com uma loira enquanto saia de uma festa, em Capitólio, Minas Gerais - a moça foi apontada como o novo affair do artista.

As imagens, dos dois fora da balada, na cidade mineira, são exclusivas do colunista Leo Dias, que identificou o suposto affair como uma mineira empresária e influenciadora.

Por sua vez, Grazi já está seguindo em frente e apagou algumas fotos com o ex do feed do Instagram - Caio não excluiu nenhuma imagem com a atriz, até o momento. O término foi revelado no fim de agosto deste ano após quase dois anos de união.