Paulo Gustavo será homenageado com estátuas em Niterói, diz revista

07/09/2021 | 14:10



Paulo Gustavo vai ganhar mais uma homenagem em Niterói, cidade em que nasceu, no Rio de Janeiro. Segundo a revista Veja, a partir do dia 30 de outubro serão inauguradas duas novas esculturas, uma do comediante e outra de sua personagem, Dona Hermínia, bem no dia que ele completaria 43 anos de idade - o artista morreu em maio vítima da Covid-19.

As esculturas ficarão localizadas no Campo de São Bento, próximas ao chafariz do parque e, ao lado delas, terão banquinhos junto com uma mesa, para que as pessoas possam tirar fotos - uma das estátuas ficará sentada e a outra ficará de pé, com o tamanho real do ator, 1,85 metros.

Lembrando que o município já havia feito um outro tributo a memória de Paulo - a antiga Rua Coronel Moreira César passou a se chamar Ator Paulo Gustavo.