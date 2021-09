Thiaguinho fatura dois bilhões de reais por ano com música e expansão de negócios

07/09/2021 | 13:10



Thiaguinho se tornou muito mais do que um cantor de sucesso - ele também é um renomado empresário! Segundo informações da revista Forbes Brasil, o cantor investiu na editora Paz & Bem, criada em 2009, e hoje colhe os frutos dessa decisão, com um faturamento de dois bilhões de reais por ano! Um belo dinheiro, não é?

Apesar de ter sido criada em 2009, a Paz & Bem de Thiaguinho só ganhou mais forma na virada de 2015 para 2016, quando ele rompeu com o escritório do qual fazia parte. Assim, a empresa passou a gerir a carreira do cantor.

- Eu era muito novo na época do grupo, não tinha o conhecimento de tudo o que acontecia no mercado da música e até hoje busco conhecimento, porque é um universo muito amplo. [Cuidar da própria carreira] foi uma ótima oportunidade para crescer enquanto artista em todos os sentidos. Não só musicalmente, mas também como gestor ? e entender tudo o que envolve uma carreira., explicou o artista.

Hoje, a Paz & Bem conta com 210 funcionários e nenhuma perda durante a pandemia do novo coronavírus. Além disso, há uma projeção de impacto indireto em cerva de quatro mil pessoas:

- Sempre fomos muito organizados financeiramente, sempre tivemos preocupação com o caixa para que pudesse dar segurança caso acontecesse alguma coisa comigo. Conseguimos não mandar ninguém embora na nossa equipe, e isso me deixa muito feliz. Valorizo muito a galera que me ajuda a ser quem eu sou e poder fazer o que amo.

Recentemente, Thiaguinho ainda fez um investimento de 52 milhões de reais na Paz & Bem, se tornando o dono da própria gravadora. No futuro, ele quer que a gravadora faça parte do projeto de outros artistas.

- Tudo vai depender do crescimento dela, mas seria uma honra. Sou um cara muito curioso nesse sentido de procurar artistas e compositores novos.

Além da música e da gravadora, a publicidade também tem um impacto significativo no faturamento de Thiaguinho.

- Fico feliz por representar marcas porque é uma responsabilidade grande. Apostam na sua imagem e em tudo o que envolve a sua carreira. Tem a ver com sua conduta e sua credibilidade.

Agora, o cantor também entrará no setor de bebidas alcoólicas como head de comunicação e marketing do gim capixaba DryCat, a convite do empresário Marcus Buaiz, marido de Wanessa Camargo. Parece que o sucesso bate cada vez mais na porta de Thiaguinho, né?