'Maioria esmagadora' é contra qualquer tentativa de golpe, diz Ciro Gomes

07/09/2021 | 11:56



O ex-ministro e ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) defendeu a democracia e reiterou críticas ao governo do presidente da República, Jair Bolsonaro, em pronunciamento divulgado nas redes sociais nesta terça-feira, 7. "A maioria esmagadora do povo brasileiro é contra qualquer tentativa de golpe. Neste 7 de Setembro renovamos nosso compromisso com a democracia, a paz, o desenvolvimento e a liberdade", escreveu, no Twitter.

Em meio a manifestações favoráveis ao governo e de caráter antidemocrático convocadas pelo próprio Bolsonaro, Ciro afirmou que as instituições do País, empresários e militares têm reagido a ataques do presidente à democracia.

Ciro também usou o vídeo para criticar resultados econômicos do governo Bolsonaro, diante da inflação elevada no País, do alto desemprego e do nível de endividamento das famílias.